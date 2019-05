NÖ: Siebenjähriger aus Fenster im ersten Stock gestürzt

Am Mittwochnachmittag ist ein Siebenjähriger aus dem Fenster im ersten Stock eines Wohnhauses gestürzt. Er kam mit leichten Verletzungen davon.

In Eggenburg (Bezirk Horn) ist am Mittwochnachmittag ein Siebenjähriger aus einem Fenster im ersten Stock eines Wohnhauses gestürzt. Der Bub kam mit leichten Verletzungen davon, teilte Polizeisprecher Raimund Schwaigerlehner am Donnerstag auf Anfrage mit.