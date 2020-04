NÖ: Sattelzug mit 23 Mängeln auf der A2 gestoppt

Polizisten haben auf der Südautobahn (A2) bei der Kontrolle eines Sattelzuges 23 Mängel festgestellt.

Der Lkw, der auch gefährliche Stoffe an Bord hatte, war wegen seiner Schlagseite aufgefallen, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Samstag mit. Der Lenker musste eine Sicherheitsleistung in mittlerer, vierstelliger Höhe zahlen. Er durfte erst nach Behebung der Mängel weiterfahren.