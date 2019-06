NÖ: Sachbeschädigung in Albrechtsberg geklärt

Nach mehreren Sachbeschädigungen in NÖ konnte die Polizei vier Beschuldigte festnehmen. Sie zeigten sich geständig und wurden angezeigt.

Die Tatverdächtigen verübten in der Zeit vom 15. bis 18. Juni 2019 mehrere Sachbeschädigungen in Albrechtsberg, in dem sie eine Brücke, ein Denkmal, einen Stromkasten, sowie eine Betonwand und eine Sitzgarnitur mit Graffitis beschmierten. Die Höhe des Gesamtschadens ist derzeit unbekannt.