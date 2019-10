NÖ: Raser mit bis zu 140 statt 70 km/h unterwegs - auch Wiener

Im niederösterreichischen Bezirk Lilienfeld sind zwei Sportwagen-Lenker auf der L133 zwischen Kleinzell und Kalte Kuchl mit bis zu 140 km/h unterwegs gewesen - erlaubt sind dort 70 km/h. In dem Pulk von vier Autos waren auch zwei Fahrzeuge mit Wiener Zulassung.

Die beiden in dem baltischen Staat zugelassenen Sportwagen waren am Sonntagnachmittag mit 137 und 140 km/h gemessen worden, so die Polizei. Die Wiener Fahrzeuge waren mit über 100 km/h unterwegs. Alle vier Lenker wurden von Beamten der Polizeiinspektionen Hainfeld und St. Veit a.d. Gölsen angehalten. Es wurde eine Anzeige an die Bezirkshauptmannschaft Lilienfeld erstattet.