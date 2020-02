NÖ: Raser mit 208 km/h auf der S6 unterwegs

Ein Raser wurde am Samstag auf der Semmeringer Schnellstraße mit 208 km/h geblitzt. Der Mann verliert seinen Führerschein und muss ein Bußgeld zahlen.

Auf der S6 (Semmering Schnellstraße) ist am Samstag ein Pkw aus Niederösterreich mit 208 km/h gerast. Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Warth hatten im Gemeindegebiet von Natschbach-Loipersbach (Bezirk Neunkirchen) in Fahrtrichtung Bruck an der Mur Radarmessungen durchgeführt. Dabei wurde der Wagen mit Schwechater Kennzeichen geblitzt, berichtete die Polizei am Sonntag.