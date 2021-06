NÖ: Radfahrerin durch Autotüre schwer verletzt

Eine 67-jährige Radfahrerin ist am Samstag bei einem Verkehrsunfall in Ternitz schwer verletzt worden.

Die Frau fuhr an einem am rechten Fahrbahnrand geparkten Kleintransporter vorbei, als der 29-jährige Lenker plötzlich die Fahrertür öffnete. Die Radfahrerin krachte gegen die Tür und kam zu Sturz, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Sonntag.