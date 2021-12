NÖ: Prozess um Mordkomplott endete mit Haftstrafen

Zwei Angeklagte sind Dienstagabend am Landesgericht Wiener Neustadt in einem Prozess um ein mutmaßliches Mordkomplott zu je elf Jahren Haft verurteilt worden. Die Urteile sind nicht rechtskräftig.

79-Jährige soll mit 52-Jährigem Mord an Schwiegersohn geplant haben

Nachdem der Ehemann der heute 79-Jährigen im Jahr 2015 gestorben war, soll die Pensionistin mehrmals Geld an betrügerische Internetbekanntschaften verloren haben. Ihre Tochter und der Schwiegersohn wiesen mehrmals auf diese Betrugshandlungen hin, was bei der nunmehr Beschuldigten aber nicht gut ankam. Die Tochter klagte später die Mutter auf Auszahlung vom Pflichtanteil ihres Erbes.

Angeklagter heuerte Handlanger an

Angeheuert wurde der 52-jährige gebürtige Wiener, der "sich in Erwartung finanzieller Zuwendung" stets rund um die 79-Jährige aufgehalten haben soll. Der Handlanger soll das Vorhaben dann an einen ihm schon länger bekannten Gelegenheitsarbeiter weiterdelegiert haben. Dieser sah sich in weiterer Folge immer wieder mit durchaus vehementen Forderungen des 52-Jährigen konfrontiert. Der Tenor laut Anklageschrift: Er müsse die Zielperson töten, dem Mann "das Rückgrat brechen oder ihn erschießen und anschließend die Leiche in Ungarn verscharren".