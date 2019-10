NÖ: Polizei zog Tempo-Sünder und Alko-Lenker aus dem Verkehr

Bei umfangreichen Verkehrskontrollen kassierten am Wochenende in Niederösterreich mehrere Alko-Lenker und Tempo-Sünder eine Anzeige.

Ein Lkw-Chauffeur auf der Westautobahn (A1) hatte nach Angaben der Landespolizeidirektion vom Montag 1,82 Promille. In zwei Pkw von beeinträchtigten Fahrern waren minderjährige Kinder dabei. Motorradlenker waren mit 158 bzw. 136 km/h in einer Tempo-70-Zone unterwegs.

Betrunkener lenkte Lkw auf der A1

Am Verkehrskontrollpunkt Haag (Bezirk Amstetten ) der A1 ergab ein mit einem 43-jährigen Rumänen am Lkw-Steuer durchgeführter Alko-Test einen Wert von 1,82 Promille. Beamte der Landesverkehrsabteilung Niederösterreich nahmen dem Mann den Führerschein und die Fahrzeugschlüssel an Ort und Stelle vorläufig ab.