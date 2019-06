NÖ: Polizei sucht Opfer und Zeugen nach Handtaschenraub

Am Donnerstagabend kam es in Wiener Neustat zu einem versuchten Handtaschenraub. Während die Polizei dem Dieb nachjagte, entfernten sich sowohl das Opfer als auch mehrere Zeugen vom Vorfallsort. Die Polizei bittet nun um Kontaktaufnahme.

Ein 46-jähriger ägyptischer Staatsbürger aus Wiener Neustadt steht unter dem Verdacht, am 13. Juni 2019, gegen 18.30 Uhr, einer Frau, welche in der Pottendorferstraße in Wiener Neustadt mit einem elektrischen Rollstuhl an ihm vorbei fuhr, ihre Handtasche entrissen zu haben.