NÖ: Pkw-Lenker krachte gegen parkendes Auto und flüchtete

Ein 28-jähriger Lenker ist am Mittwochabend in Amstetten mit seinem Pkw gegen ein geparktes Auto gekracht. Der abgestellte Wagen wurde nach Polizeiangaben verschoben und beschädigte ein weiteres Fahrzeug. Der Einheimische flüchtete und wurde von einer Hundestreife in der Nähe der Parksiedlung angehalten. Er wies eindeutige Alkoholisierungsmerkmale auf, verweigerte aber einen Test.