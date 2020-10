NÖ: Pkw-Lenker erfasste Radler und beging Fahrerflucht

Die Polizei konnte einen 45-jährigen Pkw-Lenker ausforschen, der am Samstag im Bezirk St. Pölten-Land einen Radfahrer erfasste und anschließen Fahrerflucht beging. Bei dem Unfall wurde ein 70-Jähriger über die Windschutzscheibe geschleudert.

Ein Verkehrsunfall mit Fahrerflucht hat Samstagabend die Polizei im Bezirk St. Pölten-Land beschäftigt. Ein 70-jähriger Radfahrer war gegen 18.45 Uhr in Frankenfels von der B39 kommend in Richtung Markenschlagrotte unterwegs. Dabei erfasste ihn ein Pkw, der in dieselbe Richtung fuhr und schleuderte den Mann in eine Wiese, berichtete die Polizei am Sonntag. Der Lenker beging Fahrerflucht, war aber bald ausgeforscht. Der Verletzte wurde nach Amstetten ins Spital gebracht.