NÖ: Pkw kollidierte mit Baum und brannte aus

Samstagfrüh prallte ein Pkw in Niederösterreich gegen einen Baum. Der leicht verletzte Lenker konnte sich aus dem Fahrzeug selbst befreien, bevor der Wagen in Flammen aufging.

Ein Pkw ist Samstagfrüh auf der L 42 zwischen Sitzendorf an der Schmida und Groß (Bezirk Hollabrunn) gegen einen Baum geprallt und in Brand geraten, berichtete die Feuerwehr Sitzendorf in einer Aussendung. Der junge Lenker war kurz nach 6.00 Uhr mit seinem Wagen aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen.