NÖ Pflege- und Betreuungscheck: Beantragung wohl ab Oktober möglich

Ab Oktober soll die Antragsstellung für den Pflege- und Betreuungscheck in Niederösterreich möglich sein. In einer Sitzung der Landesregierung wurden am Dienstag Maßnahmendetails beschlossen.

Die rechtlichen Grundlagen sollen demnach bis Ende des zweiten Quartals erarbeitet werden, kündigte Landesrätin Christiane Teschl-Hofmeister (ÖVP) in einer Aussendung an. Vorgesehen ist eine Unterstützung von 1.000 Euro pro Jahr, bis zu 47.000 Personen sollen profitieren.

"Daheim vor stationär": NÖ Pflege- und Betreuungscheck kommt

Begünstigt werden Personen ab der Pflegegeld-Stufe drei, die daheim betreut werden. Gewährt wird die Unterstützungsleistung zusätzlich zum Pflegegeld des Bundes. 47 Millionen Euro sind pro Jahr budgetiert.

Teschl-Hofmeister strich am Dienstag das Motto "Daheim vor stationär" hervor. Gemeinsam mit Experten sollen die Förderrichtlinien rasch ausgearbeitet werden, blickte die Landesrätin voraus. Die Beantragung soll danach beim Amt der NÖ Landesregierung möglich sein.

Für Landesrat Sven Hergovich, gleichzeitig designierter SPÖ-Landesparteivorsitzender, ist der Pflegescheck als Einmalzahlung "bestenfalls ein erster Schritt". Er forderte in einer Aussendung neuerlich ein Anstellungsmodell für pflegende Angehörige.