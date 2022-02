NÖ: Parfum-Diebe fuhren Zeugen mit Auto an

Parfüm-Diebe auf der Flucht fuhren in NÖ mit Pkw Zeugen an.

Parfüm-Diebe auf der Flucht fuhren in NÖ mit Pkw Zeugen an. ©APA (Symbolbild)

Der Zeuge eines Parfum-Diebstahls ist am Samstagnachmittag in Hohenau an der March von dem Täter und seinem Komplizen mit dem Fluchtfahrzeug angefahren worden.

Der noch unbekannte Mann wollte die Flucht des Täters verhindern und lief ihm aus dem Drogeriemarkt nach, berichtete die Polizei.

Laut Angestellten des Geschäfts sei er dabei nicht verletzt worden und habe den Tatort selbstständig vor Eintreffen der Polizei verlassen. Diese ersucht den Zeugen nun, sich bei der Polizeiinspektion Hohenau unter der Telefonnummer 059 133 3207 zu melden.