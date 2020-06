NÖ: Öl in Ennskanal und Donau ausgelaufen

Am Samstag bemerkten Polizisten im Bereich der Mündung Ennskanal/Donau im niederösterreichischen Bezirk Amstetten bei einem mit Tauen befestigten Schiff eine Schräglage und den Austritt von Treibstoff. Die Feuerwehr errichtete eine Ölsperre.

Gegen 14 Uhr bemerkten die Polizisten in St. Pantaleon bei Stomkilometer 2109, dass bei dem 18 Meter langen Schiff etwas nicht stimmte.

Umwelt beeinträchtigt: Unbekannte Menge an Treibstoff ausgelaufen

Aus unbekannter Ursache wurde der Bug des rund 30 Tonnen schweren Schiffs mit Wasser geflutet und blieb im etwa 1 Meter tiefen Wasser in Schräglage auf Grund liegen.

Dabei dürfte der Treibstoff in unbekannter Menge in den Ennskanal und in die Donau ausgelaufen sein. Neben der von der Feuerwehr errichteten Ölsperre, beauftragte der 53-jährige Bootseigentümer aus Linz außerdem eine Wasser-Recyclingfirma mit der Bindung und Absaugung des ausgetretenen Treibstoffs.