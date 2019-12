NÖ: Neun Verletzte nach Unfall auf S33

Montagfrüh ist es zu einem Unfall mit mindestens fünf beiteligten Fahrzeugen gekommen. Dabei wurden neun Personen verletzt.

Mehrere Personen sind am Montag kurz vor 7.00 Uhr bei einem Unfall mit mindestens fünf beteiligten Fahrzeugen auf der Kremser Schnellstraße (S33) beim Knoten Jettsdorf in der Gemeinde Grafenwörth (Bezirk Tulln) verletzt worden. Nach Angaben des Roten Kreuzes erlitten neun Personen Blessuren und wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.