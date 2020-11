NÖ: Mutmaßliche Spritdiebe beschmierten Radarboxen

Zwei mutmaßliche Spritdiebe sollen in Niederösterreich mehrere Radarboxen mit Farbe beschmiert haben. Die Sensoren wurden so unbrauchbar gemacht.

Vorerst unbekannte Täter beschädigten am 10. Februar 2020, in der Zeit von 08:00 – 14:00 Uhr, zwei Radarstationen im Stadtgebiet von St. Pölten, Spratzern und St. Georgen am Steinfeld sowie im Gemeindegebiet von Lilienfeld durch Besprühung mit Lackspray.