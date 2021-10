NÖ: Mountainbiker bei Sturz verletzt

Bei einem Unfall im Downhillpark Wexl Trails wurde ein 15-Jähriger schwer verletzt. Der Jugendliche wurden mit Blessuren an der Halswirbelsäule nach Wien geflogen.

Ein 15-jähriger Mountainbiker ist Samstagnachmittag im Downhillpark Wexl Trails am Unternberg in St. Corona am Wechsel (Bezirk Neunkirchen) schwer gestürzt. Freunde des Jugendlichen setzten die Rettungskette in Gang, berichtete der ÖAMTC am Sonntag in einer Aussendung. Der Intensivtransporthubschrauber "Christophorus 33" landete direkt auf der Piste. Der 15-Jährige wurde mit einer Verletzung im Bereich der Halswirbelsäule in die Klinik Donaustadt nach Wien geflogen.