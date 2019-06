NÖ: Motorradlenker mit 147km/h in 70er-Zone unterwegs

Mehr als doppelt so schnell wie erlaubt war am Wochenende ein 38-jähriger Biker in Niederösterreich unterwegs. Ein 54-jähriger Motorradfahrer war mit Tempo 134 auf der Strecke unterwegs. Beide Lenker wurden angezeigt.

Die Polizei hat am Wochenende bei Schwerpunktkontrollen am Rohrer Berg in Gutenstein (Bezirk Wiener Neustadt) zwei Raser aus dem Verkehr gezogen. Ein 38-jähriger ungarischer Motorradlenker mit Wohnsitz in Wien wurde am Samstagabend in einer 70er-Zone Richtung Kalte Kuchl mit 147 km/h gemessen, ein 54-jähriger Biker aus der Bundeshauptstadt mit Tempo 134, teilte die Exekutive mit.

Niederösterreich: Insgesamt 10 Anzeigen nach Schwerpunktkontrolle Beide Lenker wurden angehalten und der Bezirkshauptmannschaft Wiener Neustadt angezeigt. Ein Führerscheinentzugsverfahren wird eingeleitet werden, berichtete die Polizei in einer Aussendung. Insgesamt wurden zehn Anzeigen erstattet, davon vier wegen Tempoüberschreitungen, eine wegen abgefahrener Reifen und fünf aufgrund von fehlendem DB-Killer bzw. E-Prüfzeichen am Endschalldämpfer. Zudem wurden 30 Organstrafverfügungen ausgestellt – der Großteil davon, nämlich 21, wegen überhöhter Geschwindigkeit, wurde Bilanz gezogen. Bei einem Motorrad wurde das Kennzeichen wegen angefahrener Reifen abgenommen. Vier Bikes müssen einer näheren technischen Überprüfung unterzogen werden.