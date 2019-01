NÖ: Mitarbeiterinnen bei bewaffnetem Überfall auf Supermarkt gefesselt

Bei einem Überfall auf einen Lebensmittelmarkt in Hollabrunn fesselten die bislang unbekannten Täter die Mitarbeiterinnen und bedrohten sie mit einer Waffe.

Mit zwei Faustfeuerwaffen und einem Vorschlaghammer haben zwei Männer am Freitagabend einen Lebensmittelmarkt in Hollabrunn überfallen. Der Coup, den die Täter kurz nach Geschäftsschluss verüben wollten, scheiterte aber an einem verschlossenen Tresor, berichtete die Polizei am Samstag. Das Duo flüchtete ohne Beute, eine Angestellte des Geschäfts wurde leicht verletzt.