NÖ: Mehr als 100.000 Coronatests durchgeführt

In Niederösterreich hat die Zahl der durchgeführten Coronatests die 100.000er-Schwelle überstiegen. Registriert wurden bis Mittwochfrüh exakt 101.104 Untersuchungen. 83 Patienten waren nach Angaben des Sanitätsstabs aktuell an Covid-19 erkrankt, 2.962 jemals Infizierte wurden verbucht, was einen Anstieg von sechs gegenüber Dienstagfrüh bedeutete.