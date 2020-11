NÖ: Massentests für Lehrer an 29 Stationen möglich

Am 5. und 6. Dezember werden Niederösterreichs Lehrer getestet. Dies wird an 29 Stationen möglich sein.

In Niederösterreich werden die Massentestungen von Lehr- und Schulpersonal am 5. und 6. Dezember bei insgesamt 29 Stationen mit knapp 70 Testspuren durchgeführt. In allen Bezirken und Statutarstädten werde es zumindest eine Teststation geben, teilte das Militärkommando Niederösterreich am Sonntag mit. Die Vorbereitungen würden seit Mitte der Woche laufen, bis 4. Dezember solle noch ein Probelauf durchgeführt werden.