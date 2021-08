NÖ: Mann stürzte bei Heuarbeiten mit Traktor ab

Ein Niederösterreicher stürzte am Donnerstag bei Heuarbeiten rund 20 Meter mit seinem Traktor ab. Der 28-Jährige wurde per Notarzthubschrauber abtransportiert.

Bei Heuarbeiten auf einer steilen Böschung in St. Aegyd am Neuwalde (Bezirk Lilienfeld) ist ein 28-Jähriger am Donnerstagnachmittag mit einem Traktor rund 20 Meter abgestürzt. Die Zugmaschine landete Polizeiangaben zufolge nach einem Überschlag auf einer Forststraße. Ein Zeuge und ein zufällig anwesender Jäger bargen den Einheimischen aus dem Fahrzeug.