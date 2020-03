NÖ: Mann schoss mit Gewehr auf seine Ehefrau

Nach einem Streit soll ein 61-Jähriger seine 50-jährige Frau am Samstagabend in einem Haus in Maria Taferl im niederösterreichischen Bezirk Melk mit einem Gewehr angeschossen und schwer verletzt haben.

Die Schüsse fielen am Samstag kurz vor 20.30 Uhr. Nach der Attacke auf seine Frau begab sich der 61-Jährige zu einem Nachbarn und verständigte selbst die Exekutive. Er ließ sich widerstandslos festnehmen.

Angeschossene Ehefrau nicht in Lebensgefahr

Das Opfer wurde laut Polizei in das Uniklinikum St. Pölten geflogen, befand sich aber nicht in Lebensgefahr.

Der Verdächtige sollte noch am Sonntag einvernommen werden. Das Landeskriminalamt Niederösterreich übernahm die Ermittlungen.