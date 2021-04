NÖ: Mann rettete Mutter aus brennendem Haus

In der Nacht auf Freitag konnte eine betagte Frau "im letzten Augenblick" von ihrem Sohn bei einem Brand in einem Mehrfamilienhaus im Bezirk Gmünd ins Freie gebracht werden.

In Unterlembach, einer Katastralgemeine von Großdietmanns (Bezirk Gmünd), hat ein Mann in der Nacht auf Freitag seine Mutter aus einem brennenden Mehrfamilienhaus gerettet.

Verletzte Frau mit Notarzthubschrauber ins AKH Wien gebracht

Die betagte Frau erlitt nach Angaben von Franz Resperger vom Landesfeuerwehrkommando Niederösterreich Verletzungen und wurde per Notarzthubschrauber in das AKH nach Wien geflogen.

Der Zimmerbrand in dem Objekt brach gegen 3.00 Uhr in einer Wohnung im Erdgeschoß aus. Der in einem anderen Bereich des Hauses lebende Sohn der Frau wurde auf das Feuer aufmerksam. Er brachte seine Mutter ins Freie - "im letzten Augenblick", wie Resperger betonte. Die Flammen hätten "beinahe ein Todesopfer gefordert".