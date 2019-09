NÖ: Mann nach Wohnungsbrand im Spital

Montagfrüh ist in Hafnerbach in Niederösterreich in einer Wohnung ein Brand ausgebrochen. Ein defekter Handy-Akku dürfte der Auslöser gewesen sein.

In einer Wohnung in Hafnerbach (Bezirk St. Pölten-Land) ist Montagfrüh ein Brand ausgebrochen. Der 39-jährige Besitzer versuchte vergeblich, die Flammen zu löschen. Er wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Universitätsklinikum St. Pölten gebracht. Die Feuerwehr bekämpfte den Brand, es entstand laut Polizei erheblicher Sachschaden. Auslöser dürfte ein defekter Handy-Akku gewesen sein.

Feuer soll im ersten Stock eines Gastronomiebetriebs entstanden sein

Arbeiter hatten den Brand in der Ortschaft Wimpassing an der Pielach um 7.45 Uhr bemerkt und die Einsatzkräfte verständigt. Das Feuer entstand der Aussendung zufolge im ersten Stock eines Gebäudes, in dem sich auch ein Gastronomiebetrieb befindet.