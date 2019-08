NÖ: Luxusleuchtenhersteller Consot ist pleite

Insgesamt 26 Mitarbeiter sind von der Insolvenz des Luxusleuchtenhersteller Consot in Niederösterreich betroffen.

Der Luxusleuchtenhersteller Consot Unternehmensbeteiligungsgesellschaft m.b.H. mit Sitz in Guntramsdorf/NÖ ist insolvent.

Die Firma hat laut Creditreform am Landesgericht Wiener Neustadt den Antrag auf Eröffnung eines Sanierungsverfahrens ohne Eigenverwaltung gestellt. Der Sanierungsplan bietet den Gläubigern eine Quote von 25 Prozent zahlbar binnen 24 Monaten an.