NÖ: Lawinengefahr in Ybbstaler Alpen auf Stufe 2 gesunken

Die Lawinengefahr in den Ybbstaler Alpen ist am Freitag auf Stufe 2 gesunken. Das Risiko wird damit auf "mäßig" eingeschätzt.

In den Ybbstaler Alpen in Niederösterreich ist die Lawinengefahr am Freitag auf Stufe 2 der fünfteiligen Skala gesunken. Das Risiko wurde damit - so wie im Rax-Schneeberg-Gebiet - als "mäßig" angesehen. Hauptproblem bleibe weiter frischer Triebschnee, wurde im Lagebericht mitgeteilt. In den übrigen höhergelegenen Regionen des Bundeslandes wurde die Gefahr als gering bewertet.