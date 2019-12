NÖ: Land unterstützt Gemeinden beim Kauf von Feuerwehr-Fahrzeugen

Das Land Niederösterreich unterstützt seine Gemeinden beim Kauf von Feuerwehr-Fahrzeugen.

Die niederösterreichischen Gemeinden werden vom Land beim Ankauf von Feuerwehr-Fahrzeugen unterstützt. Die rund zwei Millionen an Bedarfszuweisungen dienen zur Erstattung der 20-prozentigen Umsatzsteuer für die Anschaffung der Geräte. Noch mehr Geld, nämlich 2,5 Millionen Euro, wird für zwei Stiftungsprofessuren zum Thema Digitalisierung in die Hand genommen, wurde am Dienstag mitgeteilt.