NÖ: Jugendlicher nach Knallkörper-Explosion schwer verletzt

Im Bezirk Lilienfeld ist am Sonntagabend ein 16-Jähriger durch die Explosion eines Knallkörpers schwer an der linken Hand verletzt worden. Der Unfall hatte sich Polizeiangaben zufolge im elterlichen Wohnhaus in Eschenau zugetragen. Der Jugendliche wurde ins Universitätsklinikum St. Pölten transportiert. Nachdem die Eltern einen lauten Knall wahrgenommen hatten, kam der 16-Jährige mit einer stark blutenden Hand aus dem ersten Stock des Hauses ins Erdgeschoß, berichtete die Landespolizeidirektion Niederösterreich. Die Mutter leistete Erste Hilfe. Beim Eintreffen der Rettungskräfte war der 16-Jährige bei Bewusstsein, stand jedoch unter schwerem Schock. Angaben zum genauen Unfallhergang konnte er nicht machen.