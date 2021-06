NÖ: Hubschrauber musste bei Biker-Unfällen ausrücken

Zwei Teenager mit Mofa, eine Frau (54) und ein Mann (24) - vier Personen wurden am Sonntag bei Zweiradunfällen in Niederösterreich verletzt. Der Notarzthubschrauber musste ausrücken.

Unfälle mit Zweirädern in Niederösterreich haben am Sonntagnachmittag jeweils Notarzthubschrauber-Einsätze zur Folge gehabt. Im Bezirk Amstetten waren nach Angaben der Landespolizeidirektion zwei Teenager mit einem Mofa verunglückt. Im Bezirk Neunkirchen war eine 54-Jährige, im Bezirk Zwettl ein 24-Jähriger jeweils mit einem Motorrad zu Sturz gekommen.

Teenagerinnen bauten Unfall mit Mofa

Der Unfall mit dem Mofa hatte sich in Neustadtl a.d. Donau ereignet. Laut Polizei war eine 15-Jährige in ihrem Heimatbezirk mit dem Zweirad gestürzt. Sie wurde ebenso verletzt wie ihre 13 Jahre alte Mitfahrerin. Das jüngere Mädchen wurde per Notarzthubschrauber in das Unfallkrankenhaus Linz, die Lenkerin mit einem Notarztwagen in das Universitätsklinikum St. Pölten transportiert.