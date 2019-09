NÖ: Hofer suspendierte Klubobmann nach Facebook-Posting

FPÖ-Obmann Norbert Hofer suspendierte einen hochrangigen Vertreter der Freiheitlichen, nämlich den Klubobmann im niederösterreichischen Landtag.

Der Klubchef der niederösterreichischen FPÖ, Martin Huber, ist am Samstag aus der FPÖ suspendiert worden. Der 49-Jährige hatte 2014 zu Adolf Hitlers Geburtstag Glückwünsche "an jene, die heute Geburtstag haben" auf Facebook gepostet. Huber gab den Eintrag zu, bestritt aber jede Nähe zum Nationalsozialismus. Die ÖVP bis hinauf zu Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (ÖVP) zeigte sich empört.

Eine Recherche habe ergeben, dass Huber an keinem anderen Tag Geburtstagswünsche ausgesprochen habe, erklärte FPÖ-Bundesparteiobmann Norbert Hofer in einer Aussendung. Wegen "Gefahr im Verzug" machte der Chef der Freiheitlichen erstmals von jenem Suspendierungsrecht Gebrauch, das ihm vor exakt einer Woche beim Bundesparteitag in Graz eingeräumt worden war.