NÖ: "Hellseherin" entlockte Opfer hohen Geldbetrag

Ein 54-jähriges Opfer wurde Mitte Juli von einer bislang unbekannten Frau um mehrere Tausend Euro betrogen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Eine bislang unbekannte Täterin gab sich gegenüber einem 54-jährigen Opfer am Telefon als Hellseherin aus und brachte dieses durch Täuschung dazu, der Täterin am 15. Juli 2019 bei einem Treffen in Maria Gugging einen niedrigen sechsstelligen Eurobetrag auszuhändigen.