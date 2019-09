NÖ: Großer Sachschaden nach Brand auf Bauernhof

Am Samstag ist eine Lagerhalle durch ein Feuer schwer beschädigt worden. Laut ersten Ermittlungen könnte der Brand durch einen brennenden Traktor in Brand geraten sein.

Eine Lagerhalle auf einem landwirtschaftlichen Anwesen in Mauerbach (Bezirk St. Pölten-Land) ist am späten Samstagnachmittag durch ein Feuer schwer beschädigt worden. Laut ersten Ermittlungen der Polizei dürfte ein dort abgestellter Traktor von selbst in Brand geraten sein und umliegende Geräte und Stroh entzündet haben, teilte ein Sprecher der LPD Niederösterreich auf APA-Anfrage mit.