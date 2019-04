NÖ: Großeinsatz der Feuerwehr bei Bauernhof-Brand

In der Gemeinde Thomasberg (Bezirk Neunkirchen) kam es zu einem Brand eines Bauernhofes. 200 Feuerwehr-Mitglieder waren im Einsatz.

Weil das Wirtschaftsgebäudes eines Bauernhofes in Kienegg in der Gemeinde Thomasberg (Bezirk Neunkirchen) in Flammen stand, ist am Dienstagabend die höchste Alarmstufe ausgelöst worden. Das Objekt brannte aus, verletzt wurde niemand, teilte Franz Resperger vom Landeskommando mit. Ein Übergreifen des Feuers auf das Wohnhaus und die Stallungen, in denen sich 60 Stiere befanden, wurde verhindert.