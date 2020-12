NÖ: Großbrand in leer stehendem Betriebsgebäude

In Gösting bei Zistersdorf (Bezirk Gänserndorf) ist Donnerstagfrüh ein leer stehendes ehemaliges Betriebsgebäude in Brand geraten.

Polizei gab keine Auskunft zur Brandursache

Schon im April des Vorjahres war laut Feuerwehr in dem leer stehenden Haus ein Schwelbrand ausgebrochen, wodurch ein Teil der Decke einstürzte. Einem Bericht der "NÖN" (online) zufolge sollen in dem Gebäude bereits mehrmals Einbrüche und illegale Partys stattgefunden haben. Die Polizei konnte am Donnerstag keine Auskunft über die Brandursache geben. Die Ermittlungen seien noch am Laufen, hieß es auf APA-Anfrage.