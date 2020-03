Der Grenzübergang in Angern an der March ist gesperrt.

Der Grenzübergang in Angern an der March ist gesperrt. ©APA/GERT EGGENBERGER (Themenbild)

NÖ: Grenzübergang in Angern an der March gesperrt

Zwar sind in Niederösterreich die Fahrbahnen der Landesstraßen L und B überwiegend trocken. Der Grenzübergang in Angern an der March musste jedoch aufgrund des Hochwassers gesperrt werden.

Der niederösterreichisch-slowakische Grenzübergang Angern an der March/Zahorska Ves ist am Donnerstag vorübergehend gesperrt worden. Auf dem Fluss herrsche Hochwasser, teilte das Amt der niederösterreichischen Landesregierung in einer Aussendung mit.

Landesstraßen L und B befahrbar

Die Fahrbahnen der Landesstraßen L und B in Niederösterreich sind am heutigen Donnerstag überwiegend trocken, im Raum Gaming, Scheibbs, Lilienfeld und Tulln muss in höheren Lagen mit salznassen Fahrbahnen gerechnet werden. In Dobersberg und Schrems kommt es an exponierten Stellen zu Reifglättebildung. Die erforderlichen Streueinsätze sind überall im Gange.

Hochwasser: Grenzübergang in Angern an der March gesperrt

Aufgrund von Hochwasser gesperrt ist der Grenzübergang in die Slowakei auf der L 3016 bei Angern an der March. Im Raum Gaming kommt es abschnittsweise zu Bodennebel mit Sichtweiten zwischen 50 und 70 Metern. Die Temperaturen beliefen sich heute am Morgen auf zwischen -7 Grad in Gaming und +2 Grad in Tulln.