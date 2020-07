NÖ: Geringer Anstieg der Infizierten in Clustern

Am Freitag hat sich die Zahl der Infizierten in niederösterreichischen Clustern nur leicht erhöht.

Die Zahl der Infizierten in den niederösterreichischen Coronavirus-Clustern hat sich mit Freitag leicht erhöht. Im Zusammenhang mit einer in Emmersdorf (Bezirk Melk) stattgefundenen Tauffeier wurden zwei weitere Erkrankte identifiziert, berichtete ein Sprecher der Gesundheitslandesrätin Ulrike Königsberger-Ludwig (SPÖ). Somit wurden dort bisher zehn Patienten verzeichnet.

Fünf Fälle in Handwerksbetrieb in Mödling, keine Neuinfektionen

Es wurden zudem fünf am Donnerstag bekannt gewordene Corona-Fälle in einem Handwerksbetrieb in Mödling gemeldet, Neuninfektionen lagen hier am Freitag jedoch nicht vor. Sowohl in Melk als auch in Emmersdorf, wo bis zum Vortag 97 Personen abgesondert worden waren, wurde noch die Anzahl der unter Quarantäne gestellten Personen erhoben.