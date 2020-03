NÖ: Fußgängerin von Pkw erfasst und schwer verletzt

Am Samstag wurde eine 59-Jährige von einem Pkw erfasst und schwer verletzt. Die Frau wurde mit dem Notarzt-Heli ins Krankenhaus gebracht.

Eine 59-jährige Fußgängerin ist am Samstagvormittag in Wimpassing (Bezirk Neunkirchen) von einem Pkw erfasst und schwer verletzt worden. Ein Autofahrer kam aus bisher unbekannter Ursache auf der B17 von der Fahrbahn ab und stieß die Frau zu Boden, bestätigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Samstag auf APA-Anfrage einen "NÖN"-Online-Bericht.