NÖ: Flugpolizei schnappt Einbrecher in Münchendorf

In Münchendorf (Bezirk Mödling) ist die Flugpolizei bei der Fahndung nach zwei flüchtigen Einbrechern erfolgreich gewesen. Die Männer wurden mittels Wärmebildkamera lokalisiert und festgenommen, teilte das Innenministerium am Freitag mit.

Mehrere Einbrüche in Münchendorf

In Münchendorf war es in den vergangenen Wochen zu einer Reihe von Einbruchsdiebstählen auf einem Anhänger-Abstellplatz gekommen. Am Donnerstag in den Abendstunden wurde die Crew des Hubschraubers der Flugeinsatzstelle Wien zur Fahndung gerufen, um zwei flüchtige Einbrecher zu lokalisieren. Das vermeintliche Täterfahrzeug wurde von einer Streife angehalten, die Tatverdächtigen flüchteten laut Ministerium zu Fuß.