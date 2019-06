NÖ: Festnahme nach Auseinandersetzung in Asylunterkunft

Mittwochabend kam es in einer Asylunterkufnt im niederösterreichischen Hainfeld zu einem Polizeieinsatz. Ein 44-Jähriger soll einen Mitbewohner mit einem Messer bedroht und verletzt haben. Der Mann wurde festgenommen.

Nach einer Auseinandersetzung ist es in einer Asylunterkunft in Hainfeld (Bezirk Lilienfeld) am Mittwochabend zu einem Polizeieinsatz gekommen. Ein 44 Jahre alter Asylwerber soll im alkoholisierten Zustand einen Mitbewohner mit einem Messer bedroht haben, sagte Exekutivsprecher Raimund Schwaigerlehner am Donnerstag. Der Kontrahent des Verdächtigen dürfte verletzt worden sein.