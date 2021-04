NÖ: Fahrzeugtransporter und Klein-Lkw landeten im Graben

Am Freitag landeten ein Fahrzeugtransporter und ein Klein-Lkw landeten im Graben. Die Ursache dafür ist noch unbekannt.

Um 00:46 Uhr am 30. April 2021 informierte die Rettungsleitstelle die Alarmzentrale der Feuerwehren des Bezirkes Wiener Neustadt über einen Unfall auf der A2 Richtung Graz bei Kilometer 50. Ein Fahrzeugtransporter war in den Graben geraten. Der bereitschaftshabende Zug wurde zur Unterstützung der Nachtbereitschaft zur Fahrzeugbergung alarmiert.

Kleintransporter und Klein-Lkw kamen aus unbekannter Ursache von Fahrbahn ab

Ein Kleintransporter und ein Klein-Lkw wurde mit Anhänger, welcher zwei SUVs und einen Pkw geladen hatte, waren auf der Südautobahn aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen. Der Kleintransporter kam seitlich in der Böschung hinter der Leitplanke zu liegen. Der Anhänger des Fahrzeugtransporters kam ebenfalls seitlich zu liegen, wobei die Ladung auf dem Anhänger blieb, was von großartiger Ladungssicherung zeugte. Das Zugfahrzeug blieb quer zur Fahrbahn mit ausgerissener Halbachse rechts vorne stehen.

Die am Einsatz eintreffende Mannschaft teilte den Einsatzort in zwei Bereiche. Der erste Bereich kümmerte sich um die Bergung des Klein-Lkws, welcher mittels Kran des Wechselladefahrzeuges aufgestellt wurde und durch ein gewerbliches Unternehmen abgeschleppt wurde. Der zweite Bereich behandelte den Fahrzeugtransporter. Der Anhänger musste zunächst aus dem Wildzaun und Gestrüpp befreit. Dieser wurde in weiterer Folge mittels Kran des schweren Rüstfahrzeuges aufgestellt und die Fahrzeuge auf einen Parkplatz von der Autobahn verbracht.

Während des gesamten Einsatzes sorgte die ASFINAG für die Absicherung der Einsatzkräfte.