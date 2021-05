NÖ: Explosion auf ehemaligem Tankstellengelände

Ein Verletzter bei Explosion auf ehemaligem Tankstellengelände in NÖ.

Am Dienstagnachmittag ereignete sich während Abbauarbeiten auf dem Gelände einer ehemaligen Tankstelle in Ried am Riederberg im Bereich eines Schachtes eine Explosion.

Wie die Freiwillige Feuerwehr Ollern berichtete, ist dabei ein Mann verletzt worden. Der Handwerker wurde per Notarzthubschrauber in das AKH nach Wien geflogen.

Mit dem Abbau der Tankstelle waren Mitarbeiter einer Fachfirma beschäftigt gewesen. Der Bereich wurde infolge der Explosion weitläufig abgesperrt. Die Helfer führten unter Atemschutz Gasmessungen durch. Die B1 war während der Sicherungstätigkeit für etwa eine Stunde gesperrt.