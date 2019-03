NÖ: Eule "Frieda" nach Flugunfall von Florianis gerettet

Am Donnerstag wurde die FF Vösendorf zu einem tierischen Einsatz alarmiert: Eine Bewohnerin im Seepark Vösendorf entdeckte eine Waldohreule auf dem Balkon und vermutete, dass das Tier verletzt ist.

Waldohreule in Vösendorf von Balkon gerettet

Prompt rückten mit Christian R. und Hermann G. – zwei tierliebe Feuerwehrmänner – an, die den Vogel behutsam bargen und ihn in einem Tiertransporter in den Wiener Tierschutzverein (WTV) nach Vösendorf brachten. Dort wurde er vom WTV-Veterinär eingehend untersucht. Das Tier machte einen leicht verwirrten Eindruck, Verletzungen oder sonstige Beschwerden wurden allerdings keine festgestellt. Der Verdacht liegt nahe, dass das Tier an die Fensterscheibe des Balkons geflogen sein könnte.