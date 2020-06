NÖ: Ein neuer Coronavirus-Todesfall

Bisher sind in Niederösterreich 101 Personen am Coronavirus gestorben.

Im Vergleich zum Montag gab es am heutigen Dienstag einen neuen Coronavirus-Todesfall in Niederösterreich. Damit sind in Niederösterreich bisher 101 Personen an der Viruserkrankung verstorben.

In Niederösterreich hat sich die Zahl der Todesopfer in Zusammenhang mit Covid-19-Erkrankungen bis Dienstagfrüh im Vergleich zum Vortag um eine Person auf 101 erhöht. Die Coronavirus-Infektionen sind laut Sanitätsstab auf 2.956 (plus eins) gestiegen. 2.777 Menschen oder acht mehr als am Montag galten als genesen.

Aktuell waren 78 Personen im Land am Virus erkrankt. Die Zahl der bisher durchgeführten Testungen belief sich auf 99.930.