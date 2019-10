NÖ: Drei junge Mitbewohner in eigener Wohnung überfallen

In der Nacht auf Freitag sind drei junge Niederösterreicher in ihrer Wohnung überfallen worden. Die drei unbekannten Täter konnten mit 240 Euro flüchten.

Drei junge Niederösterreicher sind in der Nacht auf Freitag in ihrer Wohnung in Seebenstein (Bezirk Neunkirchen) von drei unbekannten Tätern überfallen worden. Eines der Opfer wurde dabei mit einer Waffe bedroht. Die Täter stahlen 240 Euro aus einer Spardose und flüchteten zu Fuß durch die Eingangstür, bestätigte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Sonntag einen Bericht der "NÖN".