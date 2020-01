NÖ: Doris H. (48) nach Streit mit Partner spurlos verschwunden

Seit knapp neun Monaten fehlt von der gebürtigen Mödlingerin Doris Hingel jede Spur. Die Polizei bittet um Hinweise.

48-Jährige nach Streit mit Partner abgängig: Hinweise erbeten

Doris Hingel hatte nach Angaben des Bundeskriminalamts am 7. April des Vorjahres nach einem Streit mit ihrem Partner die gemeinsame Wohnung in Fischamend (Bezirk Bruck an der Leitha) verlassen und wurde seitdem nicht mehr gesehen.