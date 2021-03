NÖ: Bisher über 55.000 Anträge auf Coronahilfen

Bei der Covid-19 Finanzierungsagentur (COFAG) sind bisher insgesamt 55.304 Anträge auf Hilfszahlungen von Unternehmen aus Niederösterreich eingegangen.

51.995 - etwa 94 Prozent - wurden bereits genehmigt, hieß es am Donnerstag in einer Aussendung. Eine neu geschaffene Anlaufstelle soll nun Betriebe unterstützen, die bisher keine Zahlungen erhalten haben.

Bisher 486 Millionen Euro an niederösterreichische Unternehmen ausbezahlt

"Insgesamt wurden für Fixkostenzuschüsse und Lockdown-Umsatzersatz bereits 486 Millionen Euro an niederösterreichische Unternehmen ausbezahlt", erklärte COFAG-Geschäftsführer Bernhard Perner. In den vergangenen Wochen sollen jedoch vermehrt Fälle aufgetreten sein, in denen Betriebe länger auf den Umsatzersatz warten mussten.