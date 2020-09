NÖ: Biker um 87 km/h wegen einsetzendem Wildwechsel zu schnell unterwegs

Der 45-Jährige gab an, wegen des in der Dämmerung einsetzenden Wildwechsels schnell nach Hause zu müssen.

Mit 187 km/h anstatt der erlaubten 100 km/h ist ein Motorradlenker am Mittwochabend auf der B25 in Lunz am See (Bezirk Scheibbs) unterwegs gewesen. Als Rechtfertigung gab der 45-Jährige laut Polizei an, wegen des in der Dämmerung einsetzenden Wildwechsels schnell nach Hause zu müssen. Der Mann wurde der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.