NÖ: Biker rutschte nach Sturz in entgegenkommenden Motorradfahrer

Am Sonntagnachmittag verlor ein 49-Jähriger im Bezirk Lilienfeld die Kontrolle über sein Motorrad, stürzte und schlitterte in einen entgegenkommenden Biker.

Bei einer Kollision auf der B21 in Hofamt in der Marktgemeinde Hohenberg (Bezirk Lilienfeld) sind am Sonntagnachmittag zwei Motorradfahrer verletzt worden.